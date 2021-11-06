УПЛ: Чорноморець у неймовірному матчі виграв у Руха

Команди забили на двох сім м'ячів.

У рамках 14-го туру УПЛ "Чорноморець" та "Рух" зустрічалися у Львові (гру перенесли з Одеси через майбутній поєдинок збірної України). Видовищний матч завершився перемогою одеситів. "Рух" по ходу матчу відігрався з 0:3, але на 83-й хвилині "Чорноморець" забив переможний м'яч. "Чорноморець" набрав 11 очок і займає в УПЛ 12-е місце. У "Руху" - 13 очок і десята позиція. "Чорноморець" - "Рух" - 4:3 Голи: Ванат, 30, Авагімян, 38, Цитаїшвілі, 57, Тлумак, 83 - Мартинюк, 67, Федорчук, 71, 79 "Чорноморець": Кучерук, Дубко, Біловар, Кузик, Скорко, Михайленко (Кравченко, 89), Вачіберадзе (Тлумак, 74), Авагімян (Путря, 78), Цитаїшвілі, Ісаєнко (Білошевський, 73), Ванат (Бугай, 78) "Рух": Паньків, Сич, Федорчук, Білий, Мисик, Карасюк, Альваренга (Де Росаріо, 61), Мартинюк, Таллес, Борячук (Рунич, 61), Лях (Бойчук, 40) Попередження: Кучерук, Ванат - Мартюник, Сич, Мисик Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур 14-й тур УПЛ проходить з 5 по 7 листопада: де і коли дивитися матчі.

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