Клуб з Черкас піднявся на 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

У неділю, 29 жовтня, відбувся поєдинок 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому ЛНЗ приймав київську "Оболонь".

Гра проходила на стадіоні "Центральний" в Черкасах і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 30-й хвилині - гол з передачі Олексія Хобленка забив Максим Ковальов. У другому таймі підопічні Олега Дулуба забили ще два м'ячі-відзначилися Сергій Шестаков і Владислав Наумець.

Відео дня

ЛНЗ - "Оболонь" - 3:0

Голи: Ковальов, 30, Шестаков, 56, Наумець, 89

ЛНЗ: Пеньков, Калюжний, Шестаков (Наумець 83), Бойко, Пасіч (Савін 81), Норенков, Тищенко, Муравський, Хобленко, Ковальов, Стасюк

"Оболонь": Рибка, Осман, Карась, Приймак, Фатєєв, Мороз (Косовський 82), Черненко, Груша (Прокопенко 62), Слободян (Суханов 46), Краснопір (Тарануха 46), Чернов (Нагієв 46)

Попередження: Норенков 31, Бойко 90 - Приймак 28, Мороз 48, Тарануха 71

Черкаський ЛНЗ набрав 12 очок і піднявся на 10-е місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Оболонь" займає 11-у позицію. В активі "пивоварів" також 12 набраних балів.

У наступному турі чемпіонату України ЛНЗ зіграє проти "Колоса", а "Оболонь" зустрінеться з львівським "Рухом".

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