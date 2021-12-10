Анатолій Трубін - основний воротар Шахтаря / фото ФК Шахтар
Голкіпер "Шахтаря" і збірної України Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної 2021 року серед гравців молодше 20 років.
Її склала Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).
Повністю символічна збірна виглядає наступним чином:
Анатолій Трубін ("Шахтар"), Бенуа Бадіашіле ("Монако"), Ерік Гарсія ("Барселона"), Нуну Мендеш ("Спортинг"/ "ПСЖ"), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д), Педрі ("Барселона"), Едуардо Камавінга ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Родріго ("Реал"), Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусіала ("Баварія").
IFFHS
Анатолій Трубін: кар'єра і досягнення
- 20-річний Трубін є вихованцем "Шахтаря", а за першу команду "гірників" дебютував 26 травня 2019 року в матчі з "Маріуполем".
- У сезоні 2020-2021 Трубін став основним воротарем команди, витіснивши зі складу Андрія П'ятова.
- У сезоні 2020-2021 Трубін потрапляв до символічної збірної тижня в Лізі чемпіонів.
- Сейв Трубіна був включений в число найкращих сейвів ЛЧ 2020-2021.
- Трубін є найдорожчим українським воротарем. Transfermarkt оцінив його в 8 мільйонів євро.
- За збірну України Трубін провів два матчі. Він ставав наймолодшим воротарем збірної в офіційних матчах - 19 років і 242 дні.