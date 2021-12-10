Українського воротаря включили до символічної збірної року серед молодих футболістів

Анатолій Трубін у цій команді став єдиним не з топ-п'ятірки європейських чемпіонатів.

Голкіпер "Шахтаря" і збірної України Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної 2021 року серед гравців молодше 20 років. Її склала Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS). Повністю символічна збірна виглядає наступним чином: Анатолій Трубін ("Шахтар"), Бенуа Бадіашіле ("Монако"), Ерік Гарсія ("Барселона"), Нуну Мендеш ("Спортинг"/ "ПСЖ"), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д), Педрі ("Барселона"), Едуардо Камавінга ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Родріго ("Реал"), Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусіала ("Баварія"). Анатолій Трубін: кар'єра і досягнення 20-річний Трубін є вихованцем "Шахтаря", а за першу команду "гірників" дебютував 26 травня 2019 року в матчі з "Маріуполем".

У сезоні 2020-2021 Трубін став основним воротарем команди, витіснивши зі складу Андрія П'ятова.

У сезоні 2020-2021 Трубін потрапляв до символічної збірної тижня в Лізі чемпіонів.

Сейв Трубіна був включений в число найкращих сейвів ЛЧ 2020-2021.

Трубін є найдорожчим українським воротарем. Transfermarkt оцінив його в 8 мільйонів євро.

За збірну України Трубін провів два матчі. Він ставав наймолодшим воротарем збірної в офіційних матчах - 19 років і 242 дні. Автор: Антон Дудар

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