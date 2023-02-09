Андрій Лунін з "Реалом" вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу.

У середу, 8 лютого, відбувся поєдинок півфіналу Клубного чемпіонату світу, в якому мадридський "Реал" здобув розгромну перемогу проти єгипетського клубу "Аль-Ахлі" (4:1).

В основному складі "Реала" на цей матч вийшов Андрій Лунін, замінивши травмованого Тібо Куртуа.

Таким чином, Лунін став першим в історії українським футболістом, який зіграв на Клубному чемпіонаті світу.

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У 2009 році український захисник Дмитро Чигринський ставав переможцем Клубного чемпіонату світу у складі "Барселони". Однак він не брав участі в матчах.

Нагадаємо, Андрій Лунін став гравцем "Реала" ще в липні 2018 року, перейшовши з луганської "Зорі". Чинна угода з воротарем розрахована до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні через травму основного голкіпера Тібо Куртуа українець взяв участь у дев'яти матчах "Реала" у всіх турнірах.

У фіналі КЧС-2023 "Реал" зіграє проти "Аль-Хіляля" з Саудівської Аравії, який в результативному матчі обіграв бразильський "Фламенго" (3:2).

Фінал Клубного чемпіонату світу відбудеться в суботу, 11 лютого. Початок зустрічі - 21:00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу-2023: що потрібно знати

КЧС-2023 з футболу проходить в Марокко з 1 по 11 лютого.

У турнірі беруть участь шість команд, які є переможцями головних клубних турнірів своїх конфедерацій, і чемпіон країни, що приймає турнір: "Реал" Мадрид (Іспанія), "Фламенго" (Бразилія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія), "Сіетл Саундерс" (США), "Відад" (Марокко).

Матчі турніру будуть зіграні на двох стадіонах в Танжері і Рабаті місткістю 65 тисяч і 60 тисяч глядачів відповідно.

Рекордсменом за кількістю перемог на клубному чемпіонаті світу є "Реал" - мадридський клуб вигравав турнір чотири рази.

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