Україна втратила ще одного представника в єврокубках.

Український "Колос" у Казахстані провів матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти карагандинського "Шахтаря".

Після нічиєї в першому поєдинку (0:0) "Колос" не зумів перемогти у другій зустрічі.

Основний час матчу команди завершили з трьома ударами в створ на двох. В овертаймі небезпечних моментів на полі було також небагато.

У серії пенальті "Колос" не забив три удари з чотирьох. Анатолій Нурієв, В'ячеслав Чурко та Олександр Павловець не змогли переграти голкіпера.

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"Шахтар" Караганда - "Колос" - 0:0, 3:1 по пенальті (перший матч - 0:0)

"Шахтар" Караганда: Шацький, Кибирай (Хозін, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габишев (Назаренко, 61), Рустемович, Букорац, Мітошевич (Ламанж, 89), Тошев (Таттибаєв, 63), Шикавка (Омиртаєв, 60, Умаєв, 106)

"Колос": Волинець, Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець, Мілько, Богданов (Задоя, 96), Ільїн (Саків, 106), Костишин (Нурієв, 87), Каріока (Чурко, 60), Сітчинава (Лисенко, 60)

Відеоогляд матчу

Відео серії пенальті

Україна в Лізі конференцій

З другого раунду кваліфікації в новому турнірі УЄФА стартувала "Ворскла". Полтавці за сумою двох зустрічей програли фінському клубу"КуПС".

"Колос" стартував у турнірі з 3-го раунду кваліфікації і не зумів подолати його.

У груповому етапі Ліги конференцій також може опинитися луганська "Зоря" - якщо не подолає кваліфікацію Ліги Європи

Автор: Антон Дудар