Півзахисник "Арсеналу" також висловив подяку народу США за надану Україні допомогу.

Знаменитий український футболіст Олександр Зінченко разом з лондонським "Арсеналом" прибув до США, де його команда проведе навчально-тренувальні збори.

Зінченко, користуючись нагодою, провів пресконференцію, на якій анонсував благодійний матч на підтримку України.

"Надзвичайно важливо проводити подібні заходи. Звісно, для мене соромно просити вас зробити пожертвування. Не кажу це і не прошу цього. Деякі можуть це зробити. Деякі, можливо, не можуть, тому що у них багато справ. Деякі люди втомилися від цієї війни, але ми не можемо здаватися. Нам потрібно боротися за нашу свободу і незалежність, тому що не міг уявити, що це може статися у 2023 році", - сказав Зінченко.

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Півзахисник "Арсеналу" також висловив подяку народу США за надану Україні допомогу.

"Надзвичайно важливо не просто зібрати кошти на будівництво школи в Україні, а надіслати повідомлення решті світу та українцям, які залишаються там і борються за свою незалежність, сказати: "Дивіться, ви не самотні. Усі вони з вами". Користуючись цією нагодою, я повинен сказати, що літаки F-16 нам потрібні, щоб повернути нашу землю і наші території. Якщо у мене буде можливість - говоритиму про це", - додав Зінченко.

Зінченко і Шевченко організовують благодійний матч "Game 4 Ukraine"

У Лондоні 5 серпня відбудеться благодійний поєдинок на підтримку України "Game 4 Ukraine".

Олександр Зінченко та Андрій Шевченко запросили легенд футболу взяти участь у заході. Свою згоду вже дали Діда, Жерар Піке, Клод Макелеле, Кларенс Зеєдорф, Робер Пірес, Джанфранко Дзола, Едгар Давідс та інші зірки.

Усі виручені кошти з цього матчу підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який постраждав від обстрілів росіян.

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