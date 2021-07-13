Колишній захисник львівських "Карпат" Василь Кравець вирушив в оренду до "Спортингу Хіхон". Цей іспанський клуб орендував Кравця у "Леганеса" з обов'язковим викупом, якщо команда вийде з Сегунди в Ла Лігу.
Про те, що угода офіційно підтверджена повідомляє "Спортинг" на своєму сайті.
У минулому сезоні Василь записав до свого активу 26 поєдинків за польський "Лех", де теж виступав на правах оренди. З польською командою Кравець зіграв навіть 6 матчів у Лізі Європи. По завершенню сезону захисник повернувся до "Леганесу".
23-річний Кравець виступав у своїй кар'єрі також за іспанський клуб "Луго" та львівські "Карпати". До того ж захисника викликали до збірної України.
У "Спортингу Хіхон" вже грає інший український захисник і теж 23-річний - Богдан Милованов.
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