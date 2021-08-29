Роман Безус вперше відзначився в новому сезоні.

У матчі шостого туру чемпіонату Бельгії зустрічалися команди футболістів збірної України. Чинний чемпіон Ліги Жупіле "Брюгге" зазнав нищівної поразки.

"Гент" Романа Безуса здолав "Брюгге" Едуарда Соболя. "Гент" переміг з рахунком 6:1, а Безус доклав до цього своїх зусиль. Роман з'явився на полі на 49-й хвилині, а вже на 61-й український хавбек зробив красиве взяття воріт.

Відзначимо, що Соболь провів усі 90 хвилин у складі "Брюгге".

Geçen sene Ankaragücü'ne transferi son anda iptal olan 10 numara Roman Bezus'un, az önce Club Brugge'e attığı gol. pic.twitter.com/pg4KRw7tA5 — Ankaragücü Scout (@ankaragucuscout) August 29, 2021

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Автор: Артем Будрін