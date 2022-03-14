Футболіст загинув під час здійснення волонтерської діяльності в Ірпіні.

У неділю, 13 березня, в Ірпіні на Київщині в результаті ворожих обстрілів загинув український футболіст-волонтер Олександр Іващик. У чоловіка залишилися двоє неповнолітніх дітей і дружина.

З початку війни Олександр допомагав людям. Свого часу допоміг евакуюватися сотням людей, особливо літнім.

Про це повідомив у себе в Telegram-каналі мер Ірпіня Олександр Маркушин.

"Сьогодні є ще одна болюча втрата. Під ворожим вогнем в Ірпіні загинув наш волонтер Олександр Іващик. Саша був футболістом, грав за ірпінську ветеранську команду. З початку війни кинувся допомагати людям. Допоміг евакуюватися сотням людей, особливо похилого віку. У Олександра Іващика залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Вічна Пам'ять!",- написав Маркушин.

Олександр Іващик виступав на позиції форварда. Пограв в аматорських лігах Київщини, був найкращим бомбардиром і гравцем низки клубів - "Буча 03", "Податковий Університет" (Ірпінь), ФК "Мироцьке", ФК "Чабани", "Олімп" (Дмитрівка) та інші.

Також загиблий грав у футзал - виступав за ветеранські команди Києва та області. Останньою командою Олександра була ірпінська "BKZ".

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