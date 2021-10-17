Екс-півзахисник полтавської "Ворскли" Олег Міщенко виступав у РПЛ.

Український екс-футболіст Олег Міщенко, який грав за "Ворсклу", "Говерлу" і донецький "Металург" розповів про свій досвід гри в Російській прем'єр-лізі.

32-річний Олег в інтерв'ю для Fanday згадав свій період перебування в російському клубі "Амкар" з Пермі.

"Я вибрав "Амкар" і люблю цей клуб всім серцем. Він мені подарував багато друзів, з якими я спілкуюся досі, на зв'язку 24/7. Я вибрав Росію, а не Грецію, і поясню, чому. Пам'ятаю ще ті часи, коли кайфував від гри московського "Спартака". Я знав, як робиться в Росії. У нас гравець вистрілює - і все тягнеться дуже довго. Ось згадайте Романа Безуса, коли він був у Полтаві. Він був на шаленому рівні, а його тільки через два роки забрали в "Динамо". А в Росії такого не бувало: як тільки гравець вистрілював, то його забирали відразу. Кар'єра йде швидше. Я хотів тоді потрапити в "Спартак", тому і вибрав Росію", - розповів Міщенко.

"Зараз зарплати в Росії в раз тридцять більше, ніж в Україні. В "Амкарі" я заробляв більше, ніж в українських клубах - 30 000 доларів на місяць. Колись у "Ворсклі" теж були хороші зарплати - 20-30 тисяч доларів. Коли був живий Олег Бабаєв, платили солідні гроші", - згадав Олег.

Також Міщенко розповів історію, як він разом з нинішнім форвардом "Зорі" Артемом Громовим сфотографувався на фоні Кремля. Тоді екс-зірка збірної України Роман Зозуля люто відреагував.

"По-перше, я тоді був молодий, не було такого розуму, мислення, як зараз. Мені тоді відразу подзвонив Рома Зозуля, напихав мені торбу, типу, що я роблю,"видали швидко". Я видалив відразу. Розумів, що можуть бути якісь наслідки. Ось така ситуація, просто необдуманий крок. Не було мети когось спровокувати. Просто необдумане рішення виставити фото", - сказав Міщенко.

Зазначимо, що Міщенко - вихованець академії київського "Динамо". За російський "Амкар" він зіграв всього лише один матч у 2016 році, а потім перейшов в оренду в український "Іллічівець". Останнім клубом Олега був житомирський "Полісся". У 2018 році у віці 29 років Міщенко закінчив кар'єру.

Зозуля відомий своєю патріотичною позицією - він регулярно надає допомогу українській армії.

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Автор: Артем Будрін