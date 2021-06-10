Роман Зозуля відомий своєю міцною громадянською позицією.

Колишній форвард "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Зозуля отримав від президента України Володимира Зеленського престижну відзнаку - орден "За заслуги" III ступеня.

Нагадаємо, що Зозуля покинув нещодавно іспанську команду "Альбасете".

31-річний нападник продемонстрував нагороду у своєму Facebook. В дописі він процитував класика української літератури Остапа Вишню.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу"!

"В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я - українець. І сьогоднішня нагорода, орден "За заслуги" III ступеня, для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний президенту Володимиру Зеленському за відзнаку. Любіть Україну", - написав Зозуля в соціальній мережі.

Варто зазначити, що цей орден вручають за здобутки в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності на благо України. Зозуля регулярно надає допомогу українській армії на сході, а також займається волонтерською діяльністю.

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Зозуля приєднався до "Альбасете" у 2017 році, але на початку літа 2021 року оголосив про свій відхід з клубу.

За чотири роки нападник провів у другому іспанському дивізіоні 142 матчі, в яких забив 26 голів і віддав 11 гольових передач.

Минулого року він був визнаний найкращим гравцем сезону у складі "Альбасете".

В Іспанії Зозуля регулярно стикався з цькуванням з боку фанатів "Райо Вальєкано", які у 2017 році зірвали трансфер українця у свій клуб, через те, що вважають його нацистом.

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Автор: Артем Будрін