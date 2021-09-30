Півзахисник став єдиним представником "Аталанти" у збірній.

Українець Руслан Малиновський включений до символічної збірної серії А за підсумками вересня.

Команду місяця представив авторитетний портал WhoScored.

Малиновський виявився єдиним представником "Аталанти" у збірній місяця.

До команди потрапили відразу шість гравців "Наполі" (Давид Оспіна, Каліду Кулібалі, Маріу Руй, Фабіан Руїс, Лоренцо Інсіньє і Віктор Осімхен). Також в символічну збірну включені захисник "Торіно" Глейсон Бремер, захисник "Мілана" П'єр Калюлю, півзахисник "Інтера" Ніколо Барелла і півзахисник "Ювентуса" Федеріко К'єза.

У вересні Малиновський провів за "Аталанту" 4 матчі, в яких забив один гол і зробив одну результативну передачу.

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Нагадаємо, що Малиновський не був викликаний до збірної України на найближчі матчі.

Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков після матчів з Казахстаном і Францією повідомив, що Руслан Малиновський образився на нього через те, що залишився в запасі на обидві гри.

Пізніше Петраков також сказав, що Малиновський не захотів залишатися в збірній на товариський матч з Чехією.

Потім Малиновський в мережі опублікував відповідь на слова тренера.

У підсумку Петраков не став викликати футболіста на матчі збірної України в жовтні.

Автор: Антон Дудар