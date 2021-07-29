Роман Зозуля, за інформацією ЗМІ, вже підписав контракт з "Ешторілом".

Український нападник Роман Зозуля, який раніше покинув іспанський "Альбасете", продовжить кар'єру в Португалії.

Як стверджує португальське видання A Bola, Зозуля підписав контракт з португальським клубом "Ешторіл".

За інформацією джерела, контракт підписаний на один сезон - до червня 2022 року.

У минулому сезоні "Ешторіл" посів перше місце в другому за силою дивізіоні чемпіонату Португалії та підвищився в класі - в сезоні 2021-2022 команда зіграє у вищій лізі.

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Нагадаємо, що Зозуля планував залишитися в Іспанії - ЗМІ повідомляли про те, що в послугах українця був зацікавлений клуб з другого за силою дивізіону "Алькоркон". Однак стався черговий скандал, пов'язаний з нібито "нацизмом" Зозулі - фанати цього клубу зірвали трансфер українця, заявивши, що не хочуть бачити його в клубі.

Роман Зозуля: кар'єра і конфлікт в Іспанії

У лютому 2017 року фанати "Райо Вальєкано" зірвали трансфер Зозулі в клуб, назвавши його "нацистом" через його патріотичні погляди та допомогу українській армії.

З вересня 2017 по 2021 роки форвард виступав за "Альбасете" у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. Фанати інших клубів продовжували конфліктувати з зозулею. Зокрема, через образи на адресу українця доводилося переривати матч між "Райо Вальєкано" та "Альбасете". Пізніше поєдинок був дограний, а ультрас знову образили Зозулю.

Зозуля кілька разів публічно коментував конфлікт з фанатами.

Автор: Антон Дудар