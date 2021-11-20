Коваленко вийшов у стартовому складі, Малиновський з'явився на полі в другому таймі.

У суботу, 20 листопада, в рамках 13-го туру чемпіонату Італії з футболу зустрілися клуби футболістів збірної України - "Аталанта" Руслана Малиновського і "Спеція" Віктора Коваленка. Гра проходила в Бергамо і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Рахунок у матчі відкрити вдалося футболістам "Спеції" - відзначився М'бала Нзола на 11-й хвилині гри. Однак перевагу гостям довго утримувати не вдалося. На 18-й хвилині зустрічі зусиллями Маріо Пашалича "Аталанта" зрівняла рахунок у поєдинку. А до кінця першого тайму клуб з Бергамо зумів оформити собі комфортну перевагу в рахунку: голи забивали Дуван Сапата на 38-й хвилині і Маріо Пашалич на 41-й.

Як не старалися футболісти "Спеції" у другому таймі, але зачепитися за очки в цьому протистоянні їм не вдалося. На 83-й хвилині зустрічі Луїс Муріель відправив четвертий м'яч у ворота гостей, а на 89-й Малиновський забив п'ятий. Все, що змогли зробити гравці "Спеції", це відквитати ще один гол - на 91-й хвилині дубль оформив М'бала Нзола.

"Аталанта" - "Спеція" - 5:2

Голи: Пашаліч 18, 41, Сапата 38 (пен.), Муріель 83, Малиновський 89 - Нзола 11, 90+1

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломіно, Джимсіті, Дзаппакоста (Скальвіні 87), Де Роон, Коопмейнерс (Пессіна 61), Меле, Пашаліч (Пікколі 87), Ілічіч (Малиновський 61), Сапата (Муріель 79)

"Спеція": Проведель, Аміан, Ерліч, Хрістов, С. Бастоні, Сала (Реца 64), Коваленко (Е. Коллі 64), Маджоре, Нзола, Верде (Манай 52), Гьясі (Подгоряну 81)

Попередження: Коопмейнерс 10, Пашаліч 71 – Гьясі 5, Сала 36, Хрістов 49

Огляд матчу:

Читайте такожГоловна зірка Дженоа розсипався в компліментах на адресу ШевченкаВіктор Коваленко вийшов на цей матч у стартовому складі "Спеції" і відіграв 64 хвилини, після замість нього вийшов на поле Ебріма Коллі. Більш успішним у цьому матчі був Малиновський. Руслан починав поєдинок у запасі і з'явився на полі на 60-й хвилині гри, проте йому вистачило цього часу, щоб записати собі в актив один гол.

Нагадаємо, у неділю, 21 листопада, свій дебютний матч на чолі "Дженоа" проведе український тренер Андрій Шевченко. Суперником "грифонів" буде римська "Рома", тренером якої є досвідчений фахівець Жозе Моуріньо.

Серія А: турнірне положення "Аталанти" і "Спеції"

За 13 зіграних матчів "Аталанта" набрала 25 балів і займає 4-е місце в турнірній таблиці.

"Спеція" з 11 очками в активі йде на 16-й позиції.

У наступному турі "Аталанта" зіграє в гостях проти туринського "Ювентуса". "Спеція" ж в рідних стінах прийме "Болонью".

Автор: Володимир Медяник