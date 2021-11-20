Андрій Шевченко готується до першого іспиту в італійській Серії А.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко в неділю, 21 листопада, проведе свій дебютний матч на посаді наставника італійського "Дженоа". Суперником команди легендарного українця стане римська "Рома", яку очолює іменитий і досвідчений португалець Жозе Моуріньо.

Дженоа - Рома: де дивитися матч

Побачити дебют тренера Шевченка в чемпіонаті Італії можна буде завдяки трансляції на відеосервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Читайте такожЯрмоленко повторивши досягнення Шевченка у збірній УкраїниПеред матчем 13-го туру "Дженоа" з 9 набраними очками займає 17-е місце в турнірній таблиці. "Рома" з 19 балами йде на 6-й сходинці.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко не зможе розраховувати в матчі проти "Роми" на двох ключових гравців "Дженоа".

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

Після матчу з "Ромою" генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

Вже відомо, хто увійшов до його тренерського штабу.

Автор: Володимир Медяник