"Дженоа" має серйозні кадрові втрати перед грою 13-го туру чемпіонату Італії.

В рамках 13-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграє проти римської "Роми". Гра пройде на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї.

Цей матч стане дебютним для українського фахівця на чолі італійського клубу.

Дебют у Шевченка буде вкрай непростим. Мало того, що протистояти "Дженоа" буде дуже непроста команда досвідченого Жозе Моурінью, так ще й втратили своїх лідерів "грифони" напередодні цієї гри.

Як повідомляє офіційний сайт "Дженоа", проведений медогляд виявив пошкодження правого привідного м'яза першого / другого ступеня у футболіста Доменіко Крішіто.

Читайте також"Хотів зловити м'яч": екс-голкіпер збірної Росії згадав легендарний гол Шевченка у свої ворота (відео)В іншого травмованого гравця - Феліпе Кайседо виявили дистракційну травму низького ступеня правого напівсухожильного м'яза. Час відновлення буде оцінено після подальших перевірок і аналізів.

Крішіто і Кайседо отримали травми на тренуванні "Дженоа". Таким чином, головний тренер команди Андрій Шевченко втратив капітана і одного з кращих нападник італійського клубу.

Матч "Дженоа" - "Рома" пройде 21 листопада, о 21:45 за київським часом.

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

Після матчу з "Ромою" генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

Вже відомо, хто увійшов до його тренерського штабу.

Автор: Володимир Медяник