"Шахтар" переміг, "Динамо" вперше в сезоні втратило очки, а "Десна" очолює таблицю.

З 13 по 18 серпня пройшли матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу

За підсумками цього туру одноосібним лідером турніру стала "Десна", яка йде в сезоні без втрат.

Результати матчів

"Шахтар" - "Металіст 1925" - 2:0

Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80

"Верес" - "Ворскла" - 1:1

Голи: Солдат, 54 - Тілль, 48 (з пенальті)

"Зоря" - "Минай" - 1:1

Голи: Аллахяр, 65 - Горін, 53

"Десна" - "Дніпро-1" - 2:1

Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 79

"Львів" - "Олександрія" - 1:1

Голи: Ренан, 45+2 - Спінеллі, 52

"Колос" - "Рух" - 1:1

Голи: Новак, 65 - Борячук, 24

"Маріуполь" - "Чорноморець" - 2:3

Голи: Кулаков, 13, Мішнєв, 82 (з пенальті) - Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путря, 55 (з пенальті)

"Інгулець" - "Динамо" - 1:1

Голи: Коваленко, 76 - Шишка, 71 (у свої ворота)

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-е в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів очолюють Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Дніпро-1") і Руслан Степанюк ("Ворскла"), які забили по 4 голи.

Автор: Антон Дудар