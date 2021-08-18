З 13 по 18 серпня пройшли матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу
За підсумками цього туру одноосібним лідером турніру стала "Десна", яка йде в сезоні без втрат.
Результати матчів
"Шахтар" - "Металіст 1925" - 2:0
Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80
"Верес" - "Ворскла" - 1:1
Голи: Солдат, 54 - Тілль, 48 (з пенальті)
"Зоря" - "Минай" - 1:1
Голи: Аллахяр, 65 - Горін, 53
"Десна" - "Дніпро-1" - 2:1
Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 79
"Львів" - "Олександрія" - 1:1
Голи: Ренан, 45+2 - Спінеллі, 52
"Колос" - "Рух" - 1:1
Голи: Новак, 65 - Борячук, 24
"Маріуполь" - "Чорноморець" - 2:3
Голи: Кулаков, 13, Мішнєв, 82 (з пенальті) - Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путря, 55 (з пенальті)
"Інгулець" - "Динамо" - 1:1
Голи: Коваленко, 76 - Шишка, 71 (у свої ворота)
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне
- Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-е в історії.
- З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
- Гонку бомбардирів очолюють Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Дніпро-1") і Руслан Степанюк ("Ворскла"), які забили по 4 голи.