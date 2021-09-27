"Металіст 1925" виграв у "Десни" / фото УПЛ

З 24 по 27 вересня пройшли поєдинки 9-го туру чемпіонату України з футболу.

Луганська "Зоря" розгромила "Дніпро-1", а "Львів" здобув першу перемогу в УПЛ цього сезону.

Результати всіх матчів туру

"Колос" - "Ворскла" - 0:1

Гол: О. Тіль, 36

"Олександрія" - "Маріуполь" - 2:1

Голи: Третяков, 36 (з пенальті), Кожушко, 86 - Спіровскі, 25

"Шахтар" - "Верес" - 4:1

Голи: Мірошник, 22 (автогол), Тете, 55, Марлос, 79 (з пенальті), Траоре, 87 - Пасіч, 30

"Рух" - "Динамо" - 0:2

Голи: Циганков, 29 (з пенальті), Гармаш, 38

"Дніпро-1" - "Зоря" - 0:4

Голи: Булеца, 21, Кочергін, 88, 90+5, Шахаб, 90+1

"Минай" - "Львів" - 1:2

Голи: Байдал, 43 - Якимець, 21, Шина 56

"Десна" - "Металіст 1925" - 1:2

Голи: Тотовицький, 12 - Марлісон, 1, Кравченко, 49

"Чорноморець" - "Інгулець" -1:1

Голи: Смирний, 39 - Бартуловіч, 87 (з пенальті)

Турнірна таблиця

upl.ua

Читайте такожЧорноморець через пенальті наприкінці гри втратив перемогу у матчі УПЛ (відео)

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

  • Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії. 
  • З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
  • Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів.

Автор: Артем Будрін