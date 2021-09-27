З 24 по 27 вересня пройшли поєдинки 9-го туру чемпіонату України з футболу.
Луганська "Зоря" розгромила "Дніпро-1", а "Львів" здобув першу перемогу в УПЛ цього сезону.
Результати всіх матчів туру
"Колос" - "Ворскла" - 0:1
Гол: О. Тіль, 36
"Олександрія" - "Маріуполь" - 2:1
Голи: Третяков, 36 (з пенальті), Кожушко, 86 - Спіровскі, 25
"Шахтар" - "Верес" - 4:1
Голи: Мірошник, 22 (автогол), Тете, 55, Марлос, 79 (з пенальті), Траоре, 87 - Пасіч, 30
"Рух" - "Динамо" - 0:2
Голи: Циганков, 29 (з пенальті), Гармаш, 38
"Дніпро-1" - "Зоря" - 0:4
Голи: Булеца, 21, Кочергін, 88, 90+5, Шахаб, 90+1
"Минай" - "Львів" - 1:2
Голи: Байдал, 43 - Якимець, 21, Шина 56
"Десна" - "Металіст 1925" - 1:2
Голи: Тотовицький, 12 - Марлісон, 1, Кравченко, 49
"Чорноморець" - "Інгулець" -1:1
Голи: Смирний, 39 - Бартуловіч, 87 (з пенальті)
Турнірна таблиця
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