Українська Прем'єр-ліга: результати 9-го туру, таблиця

"Зоря" і "Ворскла" здобули перемоги, а "Маріуполь" розташувався на останньому місці.

З 24 по 27 вересня пройшли поєдинки 9-го туру чемпіонату України з футболу. Луганська "Зоря" розгромила "Дніпро-1", а "Львів" здобув першу перемогу в УПЛ цього сезону. Результати всіх матчів туру "Колос" - "Ворскла" - 0:1 Гол: О. Тіль, 36 "Олександрія" - "Маріуполь" - 2:1 Голи: Третяков, 36 (з пенальті), Кожушко, 86 - Спіровскі, 25 "Шахтар" - "Верес" - 4:1 Голи: Мірошник, 22 (автогол), Тете, 55, Марлос, 79 (з пенальті), Траоре, 87 - Пасіч, 30 "Рух" - "Динамо" - 0:2 Голи: Циганков, 29 (з пенальті), Гармаш, 38 "Дніпро-1" - "Зоря" - 0:4 Голи: Булеца, 21, Кочергін, 88, 90+5, Шахаб, 90+1 "Минай" - "Львів" - 1:2 Голи: Байдал, 43 - Якимець, 21, Шина 56 "Десна" - "Металіст 1925" - 1:2 Голи: Тотовицький, 12 - Марлісон, 1, Кравченко, 49 "Чорноморець" - "Інгулець" -1:1 Голи: Смирний, 39 - Бартуловіч, 87 (з пенальті) Турнірна таблиця Читайте також Чорноморець через пенальті наприкінці гри втратив перемогу у матчі УПЛ (відео) Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів. Автор: Артем Будрін

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