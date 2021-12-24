Нагороди дісталися представникам "Дніпра-1" та "Зорі".

В українській Прем'єр лізі підвели підсумки місяця і оголосили імена головних героїв листопада-грудня.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, за результатами голосування найкращим тренером став наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник, який отримав 52,4 відсотка голосів.

У голосуванні він випередив Мірчу Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзербі ("Шахтар"), Ігора Йовичевича ("Дніпро-1") і Ярослава Вишняка ("Колос").

Кращим же футболістом листопада-грудня в українській першості став нападник "Дніпра-1" Артем Довбик.

За минулий місяць форвард "Дніпра-1" відзначився 8 забитими голами в 6 поєдинках Прем'єр ліги за що і отримав 44,4 відсотка голосів.

Читайте такожУкраїнська Прем'єра-ліга: результати матчів 18-го туру, таблиця перед зимовою перервоюУ голосуванні Довбик випередив Олександра Піхальонка ("Дніпро-1"), Аллахьяра Сайядманеша ("Зоря"), Михайла Мудрика ("Шахтар"), Віталія Буяльського ("Динамо") і Дмитра Різника ("Ворскла").

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