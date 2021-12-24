В українській Прем'єр лізі підвели підсумки місяця і оголосили імена головних героїв листопада-грудня.
Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, за результатами голосування найкращим тренером став наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник, який отримав 52,4 відсотка голосів.
У голосуванні він випередив Мірчу Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзербі ("Шахтар"), Ігора Йовичевича ("Дніпро-1") і Ярослава Вишняка ("Колос").
Кращим же футболістом листопада-грудня в українській першості став нападник "Дніпра-1" Артем Довбик.
За минулий місяць форвард "Дніпра-1" відзначився 8 забитими голами в 6 поєдинках Прем'єр ліги за що і отримав 44,4 відсотка голосів.
Читайте такожУкраїнська Прем'єра-ліга: результати матчів 18-го туру, таблиця перед зимовою перервоюУ голосуванні Довбик випередив Олександра Піхальонка ("Дніпро-1"), Аллахьяра Сайядманеша ("Зоря"), Михайла Мудрика ("Шахтар"), Віталія Буяльського ("Динамо") і Дмитра Різника ("Ворскла").
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне
- Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.
- З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює нападник "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 14 голів.