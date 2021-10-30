Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 13-го туру

"Шахтар" зіграє з "Десною", "Динамо" знову відправиться в Маріуполь.

З 30 жовтня по 1 листопада пройдуть матчі 13-го туру чемпіонату України з футболу. "Динамо" вдруге за тиждень зіграє з "Маріуполем" (на тижні кияни перемогли в матчі Кубка України), а в центральному матчі туру зустрінуться "Шахтар" і "Десна". Розклад матчів 30 жовтня 14.00. "Маріуполь" - "Динамо" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Шахтар" - "Десна" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Інгулець" - "Верес" Трансляція - "Футбол 2" 31 жовтня 14.00. "Колос" - "Львів" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Рух" - "Олександрія" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Металіст 1925" - "Зоря" Трансляція - "Футбол 1" 1 листопада 17.00. "Дніпро-1" - "Минай" Трансляція - УНІАН ТБ 19.30. "Ворскла" - "Чорноморець" Трансляція - телеканали"Футбол 1/2". Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 12-го туру, таблиця УПЛ: перед 13-м туром Після 12 турів "Динамо" набрало 32 очки та лідирує в УПЛ, на 3 пункти випереджаючи "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Ворскла", у якої 24 очки.

Аутсайдером турніру є "Маріуполь", який набрав 4 очки.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. Автор: Антон Дудар

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