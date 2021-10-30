Шахтар прийматиме Десну / фото ФК Шахтар

З 30 жовтня по 1 листопада пройдуть матчі 13-го туру чемпіонату України з футболу.

"Динамо" вдруге за тиждень зіграє з "Маріуполем" (на тижні кияни перемогли в матчі Кубка України), а в центральному матчі туру зустрінуться "Шахтар" і "Десна".

Розклад матчів

30 жовтня

14.00. "Маріуполь" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Шахтар" - "Десна"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Інгулець" - "Верес"

Трансляція - "Футбол 2"

31 жовтня

14.00. "Колос" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Рух" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Металіст 1925" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 1"

1 листопада

17.00. "Дніпро-1" - "Минай"

Трансляція - УНІАН ТБ

19.30. "Ворскла" - "Чорноморець"

Трансляція - телеканали"Футбол 1/2".

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УПЛ: перед 13-м туром

  • Після 12 турів "Динамо" набрало 32 очки та лідирує в УПЛ, на 3 пункти випереджаючи "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Ворскла", у якої 24 очки.
  • Аутсайдером турніру є "Маріуполь", який набрав 4 очки.
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.

Автор: Антон Дудар