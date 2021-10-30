З 30 жовтня по 1 листопада пройдуть матчі 13-го туру чемпіонату України з футболу.
"Динамо" вдруге за тиждень зіграє з "Маріуполем" (на тижні кияни перемогли в матчі Кубка України), а в центральному матчі туру зустрінуться "Шахтар" і "Десна".
Розклад матчів
30 жовтня
14.00. "Маріуполь" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Шахтар" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Інгулець" - "Верес"
Трансляція - "Футбол 2"
31 жовтня
14.00. "Колос" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Рух" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Металіст 1925" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 1"
1 листопада
17.00. "Дніпро-1" - "Минай"
Трансляція - УНІАН ТБ
19.30. "Ворскла" - "Чорноморець"
Трансляція - телеканали"Футбол 1/2".
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УПЛ: перед 13-м туром
- Після 12 турів "Динамо" набрало 32 очки та лідирує в УПЛ, на 3 пункти випереджаючи "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Ворскла", у якої 24 очки.
- Аутсайдером турніру є "Маріуполь", який набрав 4 очки.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.