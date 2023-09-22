Богдан Михайличенко відзначився двома результативними передачами.

У четвер, 21 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА, в якому загребське "Динамо" грало проти "Астани".

Гра проходила на стадіоні "Максимір" в Загребі і завершилася з рахунком 5:1 на користь хорватського клубу.

У першому таймі футболісти загребського клубу забили тільки один гол - пенальті реалізував Бруно Петкович.

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На початку другого таймі Бруно Петкович реалізував другий пенальті і оформив дубль. На 58-й хвилині зустрічі Марко Булат забив третій м'яч "Динамо" в цій грі.

На 78-й хвилині Камо Оганесян відіграв один м'яч, забивши після передачі Марина Томасова.

Наприкінці матчу "Динамо" забило ще двічі - відзначилися Антоніо Марін і Тібор Халілович. Відзначимо, що в обох випадках гольові передачі віддав українець Богдан Михайличенко.

"Динамо" Загреб - "Астана" - 5:1

Голи: Петкович, 43 (пен), 53 (пен), Булат, 58, Марін, 85, Халилович, 90+3 - Оганесян, 78

Огляд матчу:

Додамо, що в іншому матчі цієї групи "Вікторія" Плзень перемогла "Баллкані" з рахунком 1:0. Таким чином, після першого туру в турнірній таблиці групиС лідирують "Динамо" і "Вікторія".

У другому турі групового раунду Ліги конференцій "Динамо" зіграє проти "Баллкані", а "Астана" поміряється силами з "Вікторією".

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