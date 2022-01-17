Півзахисник збірної України занадто пізно вирішив вакцинуватися.

У неділю, 16 січня, "Аталанта" грала проти міланського "Інтера" в рамках 22-го туру чемпіонату Італії з футболу. Матч завершився внічию 0:0.

У заявку на цей поєдинок не потрапив український півзахисник Руслан Малиновський. Спочатку повідомлялося, що у футболіста виявили коронавірус. Насправді причина німого в іншому.

У чемпіонаті Італії з 10 січня змінилися ковід-протоколи. Тепер навіть у футболістів обов'язково повинен бути сертифікат про вакцинацію для відвідування стадіону.

За інформацією TuttoAtalanta, Руслан Малиновський та Йосип Ілічіч занадто пізно зважилися вакцинуватися і тепер змушені чекати, коли отримають зелений сертифікат.

Повідомляється, що Малиновський та Ілічіч вже отримали першу дозу вакцини, але "зелене" світло отримають тільки через 15 днів після процедури.

Відтак, футболісти не зможуть взяти участь у найближчих іграх "Аталанти". Зокрема, українець не зможе зіграти проти римського "Лаціо" в 23-му турі. Матч запланований на 22 січня.

Читайте такожТренера Роми Моурінью з нового року не пускатимуть на стадіони в Італії: названа причинаОчікується, що Малиновський зможе повернутися на поле в матчі 24-го туру Серії А проти "Кальярі".

Додамо, що в нинішньому сезоні на рахунку українського півзахисника Руслана Малиновського 18 зіграних матчів за "Аталанту" в Серії А і 5 забитих голів.

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