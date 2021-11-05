УЄФА назвав країни, які зацікавлені в проведенні турніру.

Україна зацікавлена в проведенні жіночого чемпіонату Європи з футболу в 2025 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Відзначається, що відразу п'ять сторін висловили зацікавленість в тому, щоб прийняти турнір.

Крім України, на проведення турніру готові претендувати Польща, Франція, Швейцарія, а також чотири скандинавські країни (Данія, Норвегія, Фінляндія і Швеція), які хочуть подати спільну заявку.

Процес подачі заявок на проведення Євро-2025 стартував у липні 2021 року і триватиме до жовтня 2022 року.

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Господарів турніру виконавчий комітет УЄФА обере в грудні 2022 року.

Варто відзначити, що, згідно з вимогами УЄФА, претендентам на проведення турніру рекомендується представити вісім стадіонів місткістю від як мінімум 15 000 до як мінімум 30 000 глядачів.

Які футбольні турніри раніше приймала Україна

Нагадаємо, у 2012 році Україна спільно з Польщею провела Євро-2012. Матчі проходили в Києві, Донецьку, Харкові та Львові.

У 2018 році Київ приймав фінали Ліги чемпіонів серед чоловіків і жінок. Перший пройшов на НСК "Олімпійський", другий - на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Також Україна приймала юнацький (U-19) Євро-2009, який пройшов у Донецьку та Маріуполі та завершився перемогою української збірної.

Автор: Антон Дудар