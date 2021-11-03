Джонатан Бест отримав покарання через расизм.

Футбольний вболівальник Джонатан Бест був засуджений до десяти тижнів тюремного ув'язнення через расистські образи під час Євро-2020.

Про це повідомляє Sky Sports.

Під час фінального матчу чемпіонату Європи, в якому Англія грала з Італією, Бест зняв 18-секундне відео для Facebook, перебуваючи на "Вемблі". Після невдачі англійців в серії пенальті він почав на расовому ґрунті ображати темношкірих футболістів, які не забили свої удари з "точки".

Один з глядачів надав поліції запис відео, після чого відносно фаната було відкрито справу. У підсумку світовий суд Віллесдена, що базується в північно-західному районі Лондона, засудив фаната до тюремного терміну за звинуваченням у публічних расистських образах.

Читайте такожПольські фанати освистали збірну Англії через акцію проти расизму: Левандовські вгамував публіку (відео)

52-річний Бест визнав себе винним у публікації вкрай образливого, загрозливого і непристойного матеріалу.

Фінал Євро-2020

У фінальному матчі, який відбувся 11 липня, збірна Італії перемогла збірну Англії в серії пенальті.

Основний та додатковий час матчу завершилися внічию - 1:1. По пенальті італійці перемогли з рахунком 3:2, вдруге в історії вигравши чемпіонат Європи.

У серії післяматчевих пенальті свої удари в англійців не реалізували темношкірі футболісти Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака.

Автор: Антон Дудар