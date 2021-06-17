Стали відомі стартові склади збірних України та Північної Македонії на матч Євро-2020, який пройде в Бухаресті на "Арені Національ".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Македонія.
Склади команд
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
В запасі: П'ятов, Трубін, Соболь, Кривцов, Тимчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Макаренко, Циганков, Бєсєдін, Довбик
Північна Македонія: Димитрієвськи, Ніколов, Аліоскі, Мусліу, Д. Велкоскі, С. Рістовскі, Спіровскі, Адемі, Барді, Ельмас, Пандев
Нагадаємо, що тренерський штаб збірної України не включив в заявку на цю гру Романа Безуса, Дениса Попова та Олександра Зубкова.
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Україна - Північна Македонія: перед матчем
- Матч Україна - Північна Македонія 17 червня розпочнеться о 16.00.
- Обидві команди в 1-му турі зазнали поразки. Українці поступилися Нідерландам з рахунком 2:3, а Північна Македонія програла Австрії з рахунком 1:3.
- Україна два рази зустрічалася з тоді ще просто Македонією в контрольних матчах (0:0 в 2003 році і 0:1 в 2004-му) і двічі - у відборі на Євро-2016 (перемогли 1:0 і 2:0).
- Якщо збірна України виступає на Євро втретє, то для македонців це дебютний чемпіонат Європи.
- Вже відомо, що судити поєдинок буде рефері з Південної Америки.
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