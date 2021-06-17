Георгій Бущан розпочне гру в основі / фото УНІАН

Стали відомі стартові склади збірних України та Північної Македонії на матч Євро-2020, який пройде в Бухаресті на "Арені Національ".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Македонія.

Склади команд

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук

В запасі: П'ятов, Трубін, Соболь, Кривцов, Тимчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Макаренко, Циганков, Бєсєдін, Довбик

Північна Македонія: Димитрієвськи, Ніколов, Аліоскі, Мусліу, Д. Велкоскі, С. Рістовскі, Спіровскі, Адемі, Барді, Ельмас, Пандев

Нагадаємо, що тренерський штаб збірної України не включив в заявку на цю гру Романа Безуса, Дениса Попова та Олександра Зубкова.

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Автор: Артем Будрін