Українські команди ніколи раніше не перемагали на "БайАрені".

Поєдинок заключного туру кваліфікації Євро-2024 з футболу Україна - Італія пройде в Німеччині.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, "синьо-жовті" зіграють проти діючих чемпіонів Європи на стадіоні "БайАрена" в Леверкузені.

"Ми раді, що переговори завершилися домовленістю про проведення матчу Україна - Італія на чудовому стадіоні "БайАрена".

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Українська асоціація футболу висловлює щиру подяку керівництву німецького клубу "Баєр" за плідну співпрацю та підтримку, яку воно надає українському футболу!

Окрема подяка - німецькому футбольному союзу за допомогу та сприяння в організації цього поєдинку, а також підтримку України у складні часи випробувань. Ми цінуємо це і будемо завжди пам'ятати вашу гостинність!

Упевнений, що українські вболівальники, які приїдуть 20 листопада в Леверкузен підтримати нашу збірну, також зможуть оцінити гостинність і красу "БайАрени", - йдеться в заяві віце-президента УАФ Вадима Костюченка.

Варто відзначити, що стадіон "БайАрена" є домашньою ареною леверкузенського "Баєра", який виступає в Бундесліги.

Для українських команд цей стадіон раніше був не дуже фартовим. Клуби з України шість разів грали на цій арені, але не перемагали жодного разу (2 нічиї та 4 поразки). Різниця голів - 1:13.

"Баєр" - "Динамо" Київ - 1:1 (груповий раунд Ліги чемпіонів-99/00)

"Баєр" - "Динамо" Київ - 3:0 (груповий раунд Ліги чемпіонів-04/05)

"Баєр" - "Таврія" - 3:0 (кваліфікація Ліги Європи-10/11)

"Баєр" - "Металіст" - 0:0 (груповий раунд Ліги Європи-12/13)

"Баєр" - "Шахтар" - 4:0 (груповий раунд Ліги чемпіонів-13/14)

Додамо, що поєдинок Україна - Італія відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом. Цей матч, ймовірно, стане вирішальним для команд у боротьбі за путівку на Євро-2024 з футболу.

Нагадаємо, після шести зіграних турів у збірних Італії та України по 7 набраних очок. Команди займають друге і третє місця в групі C кваліфікації Євро-2024. Лідирує в цій групі Англія з 13 балами.

У фінальну частину Євро-2024 вийдуть команди, які займуть в групі перше і друге місця.

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