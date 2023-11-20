У заявку на матч проти Італії не потрапив Олександр Караваєв, Максим Таловеров і Єгор Назарина.

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє проти національної команди Італії в заключному турі кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров визначився із заявкою на вирішальний поєдинок відбору на чемпіонат Європи, повідомляє офіційний сайт УАФ.

До складу збірної України потрапили 23 гравці. Не зіграють у матчі з Італією правий захисник "Динамо" Олександр Караваєв і центральний захисник ЛАСКа Максим Таловеров. Також в заявку не був включений півзахисник "Шахтаря" Єгор Назарина.

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Склад збірної України на матч з Італією

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники: Юхим Конопля, Валерій Бондар, Микола Матвієнко (всі - "Шахтар"), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва - "Динамо" Київ)

Півзахисники: Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Олександр Зубков (всі - "Шахтар"), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Михайло Мудрик, ("Челсі", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1")

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар").

Нагадаємо, збірна Італії з 13 очками йде на другому місці в групі С. Україна теж має 13 очок, проте поступається Італії за додатковими показниками.

Щоб отримати пряму путівку на Євро-2024, команді Сергія Реброва необхідно перемогти "Скуадру Адзурру". Італію влаштує і нічия.

Додамо, що збірні України та Італії раніше зустрічалися дев'ять разів, проте "синьо-жовті" не вигравали жодного разу (7 перемог "Скуадри Адзурри" і дві нічиї).

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