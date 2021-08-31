Керманич збірної також розповів про стан здоров'я Романа Яремчука.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков поспілкувався з журналістами напередодні поєдинку кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Казахстану.

Слова фахівця наводить Ютуб-канал УАФ.

"Роман Яремчук здоровий, буде тренуватися з нами в загальній групі. З ним все в порядку, просто після ін'єкції була невелика температура, пов'язана з особливостями організму. Він в строю", - сказав наставник.

"З приводу Казахстану я скажу думку: я подивився гру, яку зіграли в Києві. Добротна і навчена команда. Вважаю, буде важкий матч для нас. Україна хоче поїхати в Катар - однозначно. Не знаю, чи хоче поїхати Казахстан в Катар, а ми хочемо. Якщо ми зіграємо невдало, ми практично вибуваємо з гонки", - додав Петраков.

"Штучний газон? Повторю свої слова: той, хто вміє грати в футбол, може грати де завгодно", - так Петраков відповів на питання про те, що на полі "Астана Арени" синтетичне покриття і чи адаптувалися його підопічні до такого газону.

"Мужиков мені сподобався в першому матчі, забив гол. Технічний півзахисник, ключовий гравець. У Казахстану завжди непогані воротарі, вони виділяються. Взагалі добротна команда", - озвучив свої враження Петраков від майбутнього опонента.

Лідер збірної Андрій Ярмоленко також був присутній на прес-конференції. Він розмовляв українською мовою.

"Я трішки соромився розмовляти українською. З батьками я розмовляю українською, але у нас з ними не чиста українська мова. Думав, що якщо я буду вживати слова-паразити, то люди будуть сміятися. А потім я якось дав інтерв'ю українською і люди сказали, що начебто нічого, красиво розмовляю. Тому вирішив це зробити і сьогодні. Якщо всім подобається, буду спілкуватися українською", - зазначив Ярмоленко.

Петраков додав до слів Ярмоленка:

"Мені подобається, я теж тоді буду спілкуватись українською. З помилок не будете сміятись?".

Казахстан - Україна: перед матчем

Команди розпочнуть гру о 17:00 1 вересня на полі "Астана Арени" в столиці Казахстану - Нур-Султані.

Поєдинок з Казахстаном стане дебютним для Олександра Петракова на посту тренера національної збірної України.

Збірна України у третьому турі кваліфікації сенсаційно втратила очки в домашній грі проти Казахстану (1:1).

Положення команд у групі D: Франція - 7 очок (3 гри), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

Україна і Казахстан раніше один проти одного грали у відборі на ЧС-2006: тоді українці виграли 2:1 і 2:0, а у кваліфікації на ЧС-2010 знову наші тріумфували - 3:1 і 2:1.

Матч обслужить бригада арбітрів з Литви на чолі з Донатасом Румшасом.

Автор: Артем Будрін