Став відомий стартовий склад збірної України на поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Франції.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Франція.
Склади команд
Україна: П'ятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук
Запасні: Бойко, Різник, Соболь, Сирота, Качараба, Корнієнко, Макаренко, Зубков, Маліновський, Сидорчук, Караваєв, Сікан
Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Чуамені, Погба, Рабьо, Коман, Грізманн, Марсьяль
Запасні: Манданда, Меньян, Тео Ернандес, Ленгле, Варан, Мукієле, Діабі, Гендузі, Верету, Бензема
Стартовий свисток пролунає о 21:45.
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Україна - Франція: перед матчем
- 1 вересня Україна не змогла обіграти Казахстан, а Франція зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).
- Положення в групі D перед матчем наступне: Франція - 8 очок (4 матчі), Фінляндія - 5 (3), Україна - 4 (4), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).
- Один проти одного Україна і Франція раніше грали 11 разів. "Жовто-сині" перемогли в одному матчі при чотирьох нічиїх і шести поразках.
- Протистояння двох команд розсудить скандальний рефері.
- Збірна України зазнала ще одну кадрову втрату перед відповідальним матчем з чемпіонами світу. Французи також не зможуть розраховувати на ряд гравців.