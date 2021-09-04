Микола Матвієнко розпочне гру з перших хвилин / фото REUTERS

Став відомий стартовий склад збірної України на поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Франції.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Франція.

Склади команд

Україна: П'ятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Запасні: Бойко, Різник, Соболь, Сирота, Качараба, Корнієнко, Макаренко, Зубков, Маліновський, Сидорчук, Караваєв, Сікан

Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Чуамені, Погба, Рабьо, Коман, Грізманн, Марсьяль

Запасні: Манданда, Меньян, Тео Ернандес, Ленгле, Варан, Мукієле, Діабі, Гендузі, Верету, Бензема

Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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Україна - Франція: перед матчем

Автор: Артем Будрін