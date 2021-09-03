Віталій Буяльський пошкодив сухожилля м'яза.

Атакувальний хавбек "Динамо" та збірної України Віталій Буяльський не допоможе команді Олександра Петракова в поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Франції.

28-річний півзахисник зазнав травми сухожилля привідного м’яза в матчі з Казахстаном. Про це йдеться на офіційному сайті УАФ.

Буяльський на два тижні потрапив до лазарету. Також Віталій пропустить контрольний матч проти збірної Чехії 8 вересня.

Зазначимо, що перед поєдинком з Францією у нас є ще одна серйозна втрата: через перебір жовтих карток дискваліфікацію буде відбувати Олександр Зінченко. На щастя, у французів кадрових втрат теж вистачає.

Україна - Франція: перед матчем

Матч української та французької збірних пройде в Києві 4 вересня. Початок зустрічі - о 21.45.

1 вересня Україна не змогла обіграти Казахстан, а Франція зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Положення в групі D перед матчем наступне: Франція - 8 очок (4 матчі), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Один проти одного Україна і Франція раніше грали 11 разів. "Жовто-сині" перемогли в одному матчі при чотирьох нічиїх і шести поразках.

Автор: Артем Будрін