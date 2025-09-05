Відбірковий турнір чемпіонату світу з футболу розпочинається - збірна України в п'ятницю зустрічається з Францією. Ситуацію прокоментував відомий тренер Юрій Вернидуб.

Сьогодні, 5 вересня 2025 року, Україна починає свій шлях у відбірковому етапі Чемпіонату світу з футболу. Перший суперник найскладніший - Франція. Особливо враховуючи, що Україна "втратила" дуже важливих гравців перед матчами збірної. Лунін, Яремчук, Миколенко, Дубінчак, Циганков опинилися поза заявкою з різних причин, включно з травмами.

Офіційна заявка на матч із Францією

Воротарі: Георгій Бущан (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар, Україна).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - Шахтар), Тарас Міхавко (Динамо), Богдан Михайличенко (Полісся).

Відео дня

Півзахисники: Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925, Харків), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва - "Динамо Київ"). Динамо Київ), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва - Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - Полісся), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія).

Де і коли дивитися матч

Поєдинок буде "домашнім", але лише формально. Він розпочнеться на "Тарчинські Арені" в польському Вроцлаві, о 21:45 за київським часом.

Трансляцію матчу можна буде подивитися за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" на медіасервісі Megogo. Або ж на телеканалі "Megogo СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Порада відомого тренера нашої збірної

Відомий український тренер Юрій Вернидуб, який тренував "Зорю", молдавський "Шериф" і "Кривбас", в інтерв'ю Sport заявив, що насамперед хотілося б "не програти".

"Я розумію, що хотілося б, перш за все, не програти. Але про це в жодному разі не можна думати, інакше чекай біди. Ми вже перемагали французів, і це має стати стимулом для нинішньої команди, якій під силу принести хоч трохи радості українцям у такий нелегкий для країни час", - зазначив він.

Крім того, Вернидуб наголосив, що саме Франція має переживати перед цим матчем, бо вона виступає фаворитом - не лише в цьому матчі, а й у групі загалом. Для суперника буде трагедією програти "такій собі команді", як вважають у Франції.

"А раз так, то нехай думають, як впоратися зі збірною України", - підсумував Вернидуб.

Раніше УНІАН повідомляв, хто є найкращим гравцем нашої національної збірної, на думку зірка "Реала" і французької збірної з футболу Кіліана Мбаппе.

Вас також можуть зацікавити новини: