Для відвідування стадіону необхідні паспорт вакцинації або наявність негативного тесту на коронавірус.

Стало відомо, що не всі бажаючі зможуть відвідати матч відбору на чемпіонат світу-2022 між збірними України та Боснії і Герцеговини, який пройде 12 жовтня у Львові.

Про це повідомляється на сторінці "Арени Львів" в Facebook.

На матч допустять тільки тих уболівальників, у яких є документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації, або негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 72 години до початку зустрічі, або ж експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, зроблений не більше ніж за 72 години до початку гри.

Дане рішення було прийнято на засіданні Львівської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з погіршенням епідситуації в області.

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Раніше також повідомлялося, що при вході на стадіон будуть здійснювати температурний скринінг.

Додамо, що під час матчу "Арена Львів" може бути заповнена тільки на дві третини від загальної місткості стадіону.

Відзначимо, що в коментарях до даного допису вболівальники обурені тим, що на момент покупки квитків дані вимоги не висувалися.

Матч Україна - Боснія і Герцеговина

Домашній матч проти боснійської збірної буде передостаннім для України в кваліфікації ЧС-2022.

Перед цим 9 жовтня Україна в гостях зіграє з Фінляндією, а Боснія і Герцеговина на виїзді зустрінеться з Казахстаном.

На даний момент в української збірної 5 очок після п'яти ігор, а у Боснії і Герцеговини - 3 очки після чотирьох матчів.

Автор: Антон Дудар