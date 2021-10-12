Стали відомі стартові склади збірних України та Боснії і Герцеговини на матч відбору на чемпіонат світу, який пройде на "Арені Львів".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина.
Склади команд
Україна: Пятов, Соболь, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Степаненко, Циганков, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Корнієнко, Шабанов, Караваєв, Сидорчук, Зубков, Харатін, Булеца, Довбик, Сікан
Боснія і Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадуніч, Ахмедходжіч, Чивіч, Хаджіахметович, Налич, Колашінац, Гояк, Превляк, Джеко
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Україна - Боснія і Герцеговина: перед матчем
- Матч Україна - Боснія і Герцеговина розпочнеться о 21.45.
- Збірна України в цьому відборі ще не грала з боснійцями. "Жовто-синім" належить провести проти цієї збірної два заключні матчі кваліфікації.
- Перед цією грою положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).
- Раніше збірна України на виїзді обіграла Фінляндію з рахунком 2:1, а Боснія і Герцеговина в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.
- Один проти одного українці і боснійці в попередні роки не грали.
- Головним арбітром на цей матч призначений німець Фелікс Цвайєр.
- З'явилося відео, як збірна України готується до матчу проти боснійської команди.