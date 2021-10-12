Україна - Боснія і Герцеговина: стартові склади команд на матч кваліфікації ЧС-2022

Збірна України проведе сьомий матч у кваліфікації на чемпіонат світу.

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