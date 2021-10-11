Олександр Петраков підкреслив, що гравців не потрібно додатково мотивувати на цей матч.

У Львові відбулася прес-конференція перед матчем кваліфікації ЧС-2022 між збірними України та Боснії і Герцеговини.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков підкреслив, що гравці не потребують додаткової мотивації на цю зустріч:

"Гравців не потрібно мотивувати. Коли ми їхали, ми з ними багато згадували. Я їх знаю з 2010 року. Коли вони були маленькими, їх треба було мотивувати, зараз вони вже досвідчені гравці, не потрібно нічого говорити. Вони все знають, ми не можемо навіть грати внічию".

Щодо ситуації з травмами Петраков сказав: "У нас все добре. Втрат немає".

Також тренер розповів, як вивчав суперника:

"Як тільки сів у літак після матчу з Фінляндією, мені відразу ж дали всю інформацію. Подивився останній матч з Казахстаном, переглянув поєдинок з Францією. Вчора подивилися з хлопцями перед тренуванням хвилин 20. Сьогодні у нас буде півгодинна теорія перед грою".

Також Петракова запитали про те, чи зв'язувався з ним Малиновський, який заявив, що готовий грати за збірну. Тренер відповів: "Без коментарів".

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Нападник Роман Яремчук зазначив, що в команді панує хороша атмосфера:

"Атмосфера в команді дуже хороша, тому що взяли три важливі очки у Фінляндії й з хорошим настроєм приїхали сюди. Але на нас чекає, можна сказати, вирішальний матч, ставимося дуже серйозно. Кожен футболіст зосереджений на теоріях, на тому, що говорить тренерський штаб. Потрібно виходити та виконувати те, що від нас просять"

Україна - Боснія і Герцеговина: перед матчем

Матч пройде 12 жовтня. Початок - о 21.45.

Збірна України в цьому відборі ще не грала з боснійцями. "Жовто-синім" належить провести проти цієї збірної два заключні матчі кваліфікації.

Перед цією грою положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Раніше збірна України на виїзді обіграла Фінляндію з рахунком 2:1, а Боснія і Герцеговина в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Один проти одного українці та боснійці в попередні роки не грали.

Головним арбітром на цей матч призначений німець Фелікс Цвайер.

Автор: Антон Дудар