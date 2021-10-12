Збірна України у Львові зіграє сьомий матч відбіркового турніру.

Експерти поділилися своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі збірних України та Боснії й Герцеговини у кваліфікації ЧС-2022.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія й Герцеговина.

Колишній футболіст "Динамо" і "Шахтаря" Олег Матвєєв бачить команду Олександра Петракова фаворитом протистояння. Його цитує Meta-ratings.com.ua.

"Думаю, що тренер нашої збірної Олександр Петраков виставить той же склад, що грав і в Гельсінкі з фінами. І не тільки тому, що переможний склад не міняють, скоріше, наставник просто вже визначився з тієї обоймою виконавців, яка відповідає його ігровій концепції. На мій погляд, Україна зобов'язана сьогодні перемагати. І це їй під силу, оскільки рівень підготовки наших футболістів вищий, ніж у суперника. Та й підтримка 12 гравця, уболівальників, дуже важливий "козир". Тільки аби обійшлося без індивідуальних помилок в обороні", - сказав Матвєєв.

Екс-хавбек "Чорноморця", "Шахтаря" та збірної України Ігор Жабченко теж переконаний у тріумфі господарів поля.

"Буде важка боротьба. Обидві збірні знаходяться приблизно в рівному становищі. В українців і боснійців пішло багато енергії в попередніх матчах, відповідно, з Фінляндією і Казахстаном. До того ж балканцям довелося подолати ще далекий шлях з Нур-Султана до Львова. Однак, я віддаю перевагу підопічним Олександра Петракова, які повинні взяти верх за рахунок кращої організації командної гри і більш креативних дій нашої лінії атаки. Вірю, що на фартовій "Арені Львів" і удача буде на боці української збірної", - зазначив Жабченко.

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Україна - Боснія і Герцеговина: перед матчем

Збірна України в цьому відборі ще не грала з боснійцями. "Жовто-синім" належить провести проти цієї збірної два заключні матчі кваліфікації.

Перед цією грою положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Раніше збірна України на виїзді обіграла Фінляндію з рахунком 2:1, а Боснія і Герцеговина в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Один проти одного українці та боснійці в попередні роки не грали.

Головним арбітром на цей матч призначений німець Фелікс Цваєр.

З'явилося відео, як збірна України готується до матчу проти боснійської команди.

Автор: Артем Будрін