У старті вийдуть Артем Довбик і Роман Яремчук, а на лавці запасних залишилися Андрій Ярмоленко і Михайло Мудрик.

Українська асоціація футболу оприлюднила офіційний склад збірної України на матч третього туру чемпіонату Європи-2024, у якому команда Сергія Реброва зіграє зі збірною Бельгії.

У старті вийдуть Артем Довбик і Роман Яремчук, а на лавці запасних залишилися Андрій Ярмоленко та Михайло Мудрик.

Стартовий склад: 12. Анатолій Трубін; 16. Віталій Миколенко; 22. Микола Матвієнко (к); 13. Ілля Забарний; 3. Олександр Сваток; 24. Олександр Тимчик; 18. Володимир Бражко; 14. Георгій Судаков; 19. Микола Шапаренко; 11. Артем Довбик; 9. Роман Яремчук.

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Запасні: 1. Георгій Бущан; 23. Андрій Лунін; 12. Анатолій Трубін; 26. Богдан Михайличенко; 4. Максим Таловеров; 21. Валерій Бондар; 2. Юхим Конопля; 5. Сергій Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 7. Андрій Ярмоленко; 8. Руслан Малиновський; 10. Михайло Мудрик; 25. Владислав Ванат; 20. Олександр Зубков; 15. Віктор Циганков; 17. Олександр Зінченко.

Євро-2024 - виступ збірної України

Матч пройде на "Штутгарт Арені" у Штутгарті (Німеччина) і буде третім для збірної України на Євро-2024. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Якщо Україна переможе в цій групі, то гарантовано посяде перше або друге місце й отримає путівку в матчі плей-оф Євро-2024. Якщо ж Україна зіграє в нічию з Бельгією, то все залежатиме від результату гри між Словаччиною та Румунією. Так, якщо в паралельно матчі також буде нічия - Україна опиниться на четвертому місці за різницею голів. Натомість якщо в паралельному матчі одна з команд переможе - Україна посяде третє місце і з чотирма очками матиме високі шанси на вихід із групи з четвертого місця.

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