Перша грати проти Франції закінчилася поразкою України з рахунком 2:0.

9 травня національна збірна України з футболу проведе другий матч відбору групи D на Чемпіонат світу, який пройде у 2026 році.

Зустріч пройде на стадіоні мені Тофіка Бахрамова в місті Баку, Азербайджан. Початок матчу о 19:00 за київським часом. У порівнянні з матчем проти Франції, до загальної заявки на сьогоднішню гру не потрапив Владислав Дубінчак.

Офіційна заявка на матч з Азербайджаном

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Георгій Судаков, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайліченко, 16. Назар Волошин, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Назаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Де і коли дивитися матч Азербайджан-Україна

Матч між Азербайджаном та Україною розпочнеться о 19:00 за київським часом. Гру можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Заяви перед матчем

Напередодні матчу з Азербайджаном наставник жовто-синіх Сергій Ребров дав пресконференцію. Він, зокрема, заявив, що чекає на складу гру з суперником.

"Я думаю, завтра буде важка гра. Я не вважаю, що збірна Азербайджану слабка. Я дивився матчі, зокрема перший тайм з Ісландією — не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже слабо. Вона діяла організовано, але, на жаль, не створювала моментів. Завтра буде непроста гра. Ми зробимо все, щоб гравці це розуміли і з першої хвилини намагалися досягти результату", – сказав Ребров.

Також він відреагував на те, що збірна Азербайджану напередодні гри з Україною звільнила свого головного тренера.

"Звісно, це впливає на підготовку, ми будемо робити необхідні корективи. Ми представили гравцям команду суперника, показали, за рахунок чого азербайджанці грають в атаці та в обороні. Але важливо, що завтра покажемо ми. Я вважаю, збірна буде готова до будь-якої моделі гри у виконанні Азербайджану", – зазначив Ребров.

Що цьому передувало

Нагадаємо, напередодні обидві збірні програли перші матчі відбору на Чемпіонат Світу 2025. Національна команда України поступилася Франції з рахунком 2:0. Тоді як Азербайджан зазнав розгромної поразки в матчі проти Ісландії з 5:0 на табло.

