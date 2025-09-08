Україна та Азербайджан зустрінуться вже у вівторок, 9 вересня 2025 року

Головного тренера збірної Азербайджану Фернанду Сантуша відправили у відставку вже під час відбіркових матчів до Чемпіонату світу-2026, повідомила офіційно пресслужба Федерації футболу Азербайджану.

Команда почала кваліфікацію з розгромної поразки від Ісландії з рахунком 0:5. Після гри на пресконференції Сантуша різко розкритикували за слабку підготовку, а один із журналістів прямо закликав його піти у відставку.

Контракт між федерацією і португальським фахівцем розірвали за обопільною згодою. Виконувачем обов'язків призначено наставника молодіжної збірної U-21 Айхана Аббасова.

Цікавим є той факт, що це сталося буквально за день до наступного поєдинку, в якому Азербайджан зустрінеться з нашою збірною. Матч відбудеться 9 вересня, о 19:00 за київським часом.

Сантуш на чолі збірної Азербайджану - що відомо

Сантуш очолив національну команду в червні 2024 року. За час роботи Азербайджан вилетів до останнього дивізіону Ліги націй, програвши п'ять зустрічей із шести, і не зміг перемогти в жодному з 11 матчів під його керівництвом (2 нічиїх і 9 поразок).

Для тренера, який ще 2016-го приводив Португалію до золота чемпіонату Європи, це стало одним із найневдаліших періодів у кар'єрі...

Раніше УНІАН повідомляв, що в України справи теж йдуть не дуже. Перший матч у рамках кваліфікації наша команда програла. Однак і суперник був не з легких - Україна поступилася Франції з рахунком 0:2.

