Збірна України за крок до того, щоб вийти у плей-оф чемпіонату Європи.

21 червня збірна України проведе завершальний поєдинок групового раунду Євро-2020. Протистояти "жовто-синім" буде збірна Австрії. Команди вийдуть на поле "Національного стадіону" в Бухаресті.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Австрія.

Букмекери більше схиляються до того, що в цьому двобої буде зафіксована нічия.

На перемогу команди Андрія Шевченка пропонується коефіцієнт 3,60, тоді як на нічию - 2,05. А ось на звитягу австрійців можна поставити за коефіцієнт 3,78.

На те, що Україна не програє у матчі, пропонується коефіцієнт 1,32, а на те, що Австрія набере очки за підсумками гри - 1,36.

Україна - Австрія: перед матчем

Матч Україна - Австрія 21 червня розпочнеться о 19.00.

Обидві команди в групі С поступилися Нідерландам, але виграли у Північної Македонії. До очної зустрічі Австрія та Україна підходять з однаковою кількістю очок та ідентичною різницею забитих/пропущених м'ячів. Команда Шевченка вище розташована в таблиці, оскільки має більше забитих голів.

Україна двічі зустрічалася з Австрією в товариських матчах - 2:1 у 2011 році й 2:3 у 2012-му.

Збірну України влаштує навіть нічия в цій грі, щоб з другого місця кваліфікуватися до 1/8 фіналу. Австрія має здобувати лише перемогу, якщо хоче фінішувати другою.

Тренерський штаб збірної України не може розраховувати на півзахисника Олександра Зубкова, котрий зазнав травми. У австрійців у лазареті лише Валентіно Лазаро.

Вже відомо, що обслуговуватиме поєдинок турецький арбітр Джюнейт Чакір. Цей рефері "фартовий", оскільки він також працював на матчі Євро-2012, коли Україна здолала Швецію (2:1).

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Автор: Артем Будрін