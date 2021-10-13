Саудівці, які стали новими власниками "Ньюкасла", ведуть переговори щодо купівлі іменитого італійського клубу.

Нові власники футбольного клубу "Ньюкасл", що представляє АПЛ, не мають наміру зупинятися на досягнутому і розраховують придбати ще одну команду, але вже з чемпіонату Італії.

Як повідомляє Calciomercato, Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії планує придбати міланський "Інтер".

Переговори щодо угоди між представниками саудівського консорціуму і китайською сім'єю Чжан вже почалися. Відомо, що нинішні власники італійського гранда мають намір виручити не менше одного мільярда євро за продаж клубу.

Читайте такожНазвано футбольний клуб з найдорожчим складом у ЄвропіВідзначається, що сторони вели переговори з продажу італійського клубу ще в минулому році, але тоді власники "Інтера" відмовилися від пропозиції саудівців. Зараз угода може відбутися, оскільки міланський клуб зазнав серйозних фінансових збитків через пандемію. Також на рішення про продаж клубу вплинув провал проекту Суперліги.

Минулого тижня Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії оголосив про покупку англійського "Ньюкасла". Як повідомляють британські ЗМІ, статки нових власників "сорок" оцінюються приблизно в 320 мільярдів фунтів, що в 14 разів більше статків нинішнього власника "Манчестер Сіті", що вважався до цього найбагатшим власником футбольного клубу в світі.

Автор: Владимир Медяник