Схоже, що український фахівець не отримає роботу в Польщі.

Український фахівець Андрій Шевченко, який 15 січня був звільнений з посади головного тренера "Дженоа", не очолить національну збірну Польщі.

Прес-аташе польської збірної Якуб Квятковський спростував інформацію про переговори з 45-річний українцем.

"Шевченко може очолити збірну Польщі? Це неправда. Ми близькі до завершення переговорів з польським тренером. Про його призначення буде оголошено наступного тижня", - наводить слова Квятковського Sport24.ru.

Читайте такожГендиректор Дженоа назвавши причину звільнення ШевченкаНагадаємо, збірна Польщі залишилася без наставника, адже португалець Пауло Соуза нещодавно покинув її заради бразильського "Фламенго". Поляки активно шукають нового коуча для своєї збірної, тому що 24 березня їх чекає матч плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Росії.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка