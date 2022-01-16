Український фахівець Андрій Шевченко, який 15 січня був звільнений з посади головного тренера "Дженоа", не очолить національну збірну Польщі.
Прес-аташе польської збірної Якуб Квятковський спростував інформацію про переговори з 45-річний українцем.
"Шевченко може очолити збірну Польщі? Це неправда. Ми близькі до завершення переговорів з польським тренером. Про його призначення буде оголошено наступного тижня", - наводить слова Квятковського Sport24.ru.
Читайте такожГендиректор Дженоа назвавши причину звільнення ШевченкаНагадаємо, збірна Польщі залишилася без наставника, адже португалець Пауло Соуза нещодавно покинув її заради бразильського "Фламенго". Поляки активно шукають нового коуча для своєї збірної, тому що 24 березня їх чекає матч плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Росії.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці серії а, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).