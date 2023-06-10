У чемпіонаті Фінляндії був забитий унікальний гол.

У поєдинку 10-го туру чемпіонату Фінляндії з футболу між клубами СІК і ВПС був забитий унікальний гол.

Гравець клубу СІК Террі Йєгбе вразив ворота суперника прямим вкиданням з-за бокової лінії.

На 2-й хвилині матчу футболісти СІКа заробили аут біля чужого штрафного майданчика. 22-річний ганський захисник вирішив зробити сильний кидок до воріт і запустив м'яч по високій дузі. Воротар клубу ВПС Теппо Марттінен не розрахував траєкторію польоту м'яча і, намагаючись зіграти на виході у високому стрибку, зрізав його у власні ворота.

Варто відзначити, що якби голкіпер ВПС не торкнувся м'яча і він залетів у ворота, то арбітр зустрічі, згідно з футбольними правилами, не зарахував би це взяття воріт і призначив би вільний удар.

Додамо, що футболістам ВПС вдалося зрівняти рахунок у грі, проте уникнути поразки їм не вдалося. У компенсований час господарі поля забили другий гол і виграли цей матч.

СІК - ВПС - 2:1

Голи: Марттінен, 2 (аг), Обіоха, 90+2 - Худд, 66

Відео гола:

За 10 матчів сік набрав 24 очки і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Фінляндії з футболу. ВПС з 6 балами йде на останній сходинці. На першій позиції йде КуПС, в активі якого 25 очок, проте зіграно 12 матчів.

Нагадаємо, в період з 2018 по 2022 рік за сік грав екс-гравець збірної України Денис Олійник. Українець зіграв за фінський клуб 116 матчів, забив 29 голів і віддав 6 гольових передач. Влітку 2022 року Олійник перейшов у полтавську "Ворсклу".

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