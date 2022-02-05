Футбольна асоціація Англії звинуватила нападника національної збірної України і лондонського "Вест Хема" Андрія Ярмоленка у незаконній рекламі букмекера.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Відзначається, що український футболіст порушив пункт 8.5 правил асоціації і як представник англійського футболу не міг співпрацювати з букмекерами.
У FA також вказали, що Ярмоленко став обличчям однієї з українських букмекерських компаній. Ярмоленко підписав амбасадорський договір з одним з букмекерів ще під час ігор за дортмундську "Боруссію".
До п'ятниці, 18 лютого, Андрій Ярмоленко повинен відреагувати на звинувачення в рекламі ставок на спорт.
Якщо звинувачення будуть доведені, то українському форварду "Вест Хема" загрожує дискваліфікація або грошовий штраф.
Читайте такожАПЛ: Ліверпуль здобув розгромну перемогу, Вест Хем Ярмоленко прикро програв (відео)Додамо, що 32-річний українець в поточному сезоні провів 21 матч за "Вест Хем" у всіх турнірах і забив один м'яч при трьох гольових передачах.
Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"
- Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.
- У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.
- У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи і 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.
- За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".