Помер нідерландський футбольний агент Міно Райола.
В офіційному твіттері Райоли з'явилося повідомлення від його родини.
"З глибоким смутком ми повідомляємо про смерть найбільш дбайливого і неймовірного футбольного агента в історії. Міно боровся до кінця з тією ж силою, з якою він захищав своїх гравців за столом перемовин. Як і зазвичай, Міно змусив нас пишатися собою, хоча ніколи цього не усвідомлював", – написали родичі небіжчика.
Раніше про смерть Райоли ЗМІ написали 28 квітня, але це виявилося фейком. Цього разу інформація офіційна.
Міно Райола - один з найвідоміших і впливових футбольних агентів світу. Серед клієнтів Райоли - голкіпер ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд, шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович, нідерландський захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт, півзахисник "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Поль Погба та інші відомі футболісти.
Минулого року статки Райоли оцінювалися приблизно в € 73,5 млн.
Нагадаємо, 12 січня Райола переніс операцію на легенях, а 20 січня потрапив до реанімації.
Міно Райола: що відомо про агента
- Райола народився 1967 року в італійському місті Ночера-Інферьоре.
- Футбольним агентом Міно почав працювати на початку 1990-х у компанії Sports Promotions. Працюючи в цій компанії в 1993 році під його керівництвом здійснилися переходи Віма Йонка та Денніса Бергкампа з "Аяксу" в "Інтер" та Марсіано Вінка з "Аяксу" в "Дженоа".
- Першим великим трансфером Райоли як незалежного агента став перехід Павела Недведа з празької "Спарти" до "Лаціо".
- У травні 2019 спочатку Італійська федерація футболу, а потім і ФІФА відсторонили Райолу від футбольної діяльності на три місяці. ФІФА не стала повідомляти про причини, через які було ухвалено таке рішення.
- Міно Райола знає сім мов: італійську, голландську, англійську, французьку, німецьку, іспанську, португальську.