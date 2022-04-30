Міно Райола боровся тривалий час з хворобою легенів.

Помер нідерландський футбольний агент Міно Райола.

В офіційному твіттері Райоли з'явилося повідомлення від його родини.

"З глибоким смутком ми повідомляємо про смерть найбільш дбайливого і неймовірного футбольного агента в історії. Міно боровся до кінця з тією ж силою, з якою він захищав своїх гравців за столом перемовин. Як і зазвичай, Міно змусив нас пишатися собою, хоча ніколи цього не усвідомлював", – написали родичі небіжчика.

Раніше про смерть Райоли ЗМІ написали 28 квітня, але це виявилося фейком. Цього разу інформація офіційна.

Міно Райола - один з найвідоміших і впливових футбольних агентів світу. Серед клієнтів Райоли - голкіпер ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд, шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович, нідерландський захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт, півзахисник "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Поль Погба та інші відомі футболісти.

Минулого року статки Райоли оцінювалися приблизно в € 73,5 млн.

Нагадаємо, 12 січня Райола переніс операцію на легенях, а 20 січня потрапив до реанімації.

Міно Райола: що відомо про агента