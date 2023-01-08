Модест Мбамі помер внаслідок серцевого нападу.

Колишній футболіст ПСЖ і олімпійський чемпіон у складі збірної Камеруну Модест Мбамі помер у віці 40 років.

Трагічну новину повідомила прес-служба паризького клубу.

"ПСЖ з глибоким сумом дізнався про смерть нашого колишнього гравця Модеста Мбамі.

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Клуб висловлює щирі співчуття його родині та близьким", - йдеться в заяві.

За інформацією ЗМІ, Модест Мбамі помер в результаті серцевого нападу.

Відзначимо, що в 2009 році Модест у складі "Марселя" грав проти "Шахтаря" в 1/4 фіналу Кубка УЄФА. Протистояння за сумою двох матчів завершилося перемогою українського клубу. У тому сезоні "гірники" виграли цей турнір, здолавши у фіналі "Вердер".

Модест Мбамі: кар'єра та досягнення

У складі ПСЖ Мбамі виступав з 2003 по 2006 рік. З паризькою командою він двічі вигравав Кубок Франції.

Також камерунець виступав за футбольні клуби "Седан", "Марсель", "Альмерія", "Чанчунь Ятай", "Гавр" і "Далянь Аербін".

У 2000 році разом зі збірною Камеруну футболіст завоював золото на Олімпійських іграх в Сіднеї, а в 2003 році срібну медаль Кубка конфедерацій.

Спортивну кар'єру Мбамі завершив у 2015 році.

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