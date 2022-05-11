Жоан Баутіста Льопіс грав за каталонський клуб під час Другої світової війни.

У вівторок, 10 травня, помер колишній футболіст каталонської "Барселони" Жоан Баутіста Льопіс, який був найстарішим серед екс-гравців клубу.

Екс-воротар "синьо-гранатових" помер у віці 106 років.

Льопіс був сином фермера, який вирощував цитрусові. Він з дитинства вболівав за каталонський клуб. Згодом Жоан став воротарем і проявив себе під час Другої світової війни. У 1941-му підписав контракт з аматорською командою "Барселони" і до 1943 року провів 6 товариських поєдинків.

В офіційних матчах він не грав, адже програв конкуренцію Луїсу Міро, Аргілі і Пепе Ногесу.

Футбольний клуб "Барселона" висловив співчуття рідним і близьким Жоана Баутісти Льопіса.

"Клуб висловлює свої співчуття у зв'язку з кончиною Жоана Баутісти Льопіса у віці 106 років, який на момент своєї смерті був найстарішим колишнім гравцем "Барселони". Спочивай з миром",- йдеться в повідомлення пресслужби "блаугранас".

Нагадаємо, 10 травня в рамках 36-го туру чемпіонату Іспанії з футболу каталонська "Барселона" впевнено обіграла на своєму полі "Сельту" з рахунком 3:1 і встановила унікальний рекорд Прімери.

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