На футболці тепер буде надруковано гасло "Київ - це ми".

Київське "Динамо" спільно з технічним партнером New Balance презентувало форму на сезон 2021/22.

Нові комплекти екіпірування - це сучасна інтерпретація спортивного одягу 90-х років. Домашня форма представлена ​​в біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон ФК "Динамо" Київ, прапор України, логотип New Balance і девіз: "Київ - це ми", який демонструє нерозлучність команди з містом і вболівальниками. Виїзна форма представлена в синьо-блакитних кольорах.

Фанати київського клубу схвально поставилися до нової форми. У Facebook вони залишили хороші відгуки.

"Найкраща форма за часів незалежності"; "Вау"; "Просто бомба"; "Кайфове вбрання"; "Неочікувано гарно".

Придбати форму можна буде з 29 липня в Fan-shop "Динамо" на НСК "Олімпійський". Її вартість складає 1899 гривень.

Нагадаємо, що "Шахтар" вже представив свою нову форму на сезон 2021/2022.

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"Динамо" у сезоні 2021-2022:

У літнє міжсезоння "біло-сині" підписали чотирьох новачків у лінію атаки: Дениса Антюха, Іллю Шкуріна, Владислава Кулача та Еріка Раміреса.

Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочне 1 серпня домашнім матчем проти "Вереса".

У Лізі чемпіонів кияни почнуть свій шлях з групового етапу. Своїх суперників динамівці дізнаються 26 серпня, а старт в турнірі намічений на 14-15 вересня.

Автор: Артем Будрін