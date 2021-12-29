Анатолій Олексійович Гусєв помер на 68-му році життя.

Трагедія трапилася в родині асистента головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу Олега Гусєва. У вівторок, 28 грудня, стало відомо, що у легендарного українського футболіста помер батько.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", Анатолій Олексійович помер на 68-му році життя, причина смерті не повідомляється. Клуб висловив Олегу Гусєву і його близьким співчуття.

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює співчуття Олегу Анатолійовичу, його рідним і близьким у зв'язку з важкою втратою.

Керівництво клубу, тренери та гравці команди, всі динамівці щиро співчувають втраті сім'ї Гусєвих", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Анатолій Олексійович Гусєв - уродженець села Степанівка, що на Сумщині, грав у футбол на аматорському рівні. Олег також захопився футболом у рідних місцях, батько возив його на тренування до Сум. Там майбутній футболіст "Динамо" починав грати на професійному рівні. У 2002 році перебрався в київський "Арсенал", а роком пізніше – в "Динамо".

Читайте такожПомер легендарний фанат київського Динамо ПарамонОлег Гусєв став працювати в тренерському штабі першої команди з приходом Мірчі Луческу. До цього фахівець трудився в академії клубу.

Нещодавно в іншого асистента Мірчі Луческу Еміліана Караса на 78-му році життя померла мама.

Олег Гусєв: кар'єра в "Динамо"