Трагедія трапилася в родині асистента головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу Олега Гусєва. У вівторок, 28 грудня, стало відомо, що у легендарного українського футболіста помер батько.
Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", Анатолій Олексійович помер на 68-му році життя, причина смерті не повідомляється. Клуб висловив Олегу Гусєву і його близьким співчуття.
"Футбольний клуб "Динамо" висловлює співчуття Олегу Анатолійовичу, його рідним і близьким у зв'язку з важкою втратою.
Керівництво клубу, тренери та гравці команди, всі динамівці щиро співчувають втраті сім'ї Гусєвих", - йдеться в офіційній заяві клубу.
Анатолій Олексійович Гусєв - уродженець села Степанівка, що на Сумщині, грав у футбол на аматорському рівні. Олег також захопився футболом у рідних місцях, батько возив його на тренування до Сум. Там майбутній футболіст "Динамо" починав грати на професійному рівні. У 2002 році перебрався в київський "Арсенал", а роком пізніше – в "Динамо".
Читайте такожПомер легендарний фанат київського Динамо ПарамонОлег Гусєв став працювати в тренерському штабі першої команди з приходом Мірчі Луческу. До цього фахівець трудився в академії клубу.
Нещодавно в іншого асистента Мірчі Луческу Еміліана Караса на 78-му році життя померла мама.
Олег Гусєв: кар'єра в "Динамо"
- Олег Гусєв виступав за "Динамо" з 2003 по 2018 рік.
- У складі "біло-синіх" він зіграв 296 матчів, забив 58 м'ячів і виграв 13 трофеїв (п'ять чемпіонатів, п'ять кубків і три Суперкубка України).
- На рахунку Гусєва також 98 ігор і 13 голів у складі збірної України.