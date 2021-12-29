Луческу хоче всіма силами допомагати своєму рідному клубу.

Румунський фахівець Мірча Луческу, який очолює київське "Динамо", має намір допомогти своєму рідному клубу "Динамо" Бухарест, який відчуває серйозні фінансові та кадрові труднощі.

Бухарестський клуб нещодавно очолив колишній гравець "Шахтаря" Флавіус Стойкан, який раніше працював під керівництвом Луческу в донецькому колективі. Стойкан заявив, що планує скористатися пропозицією українського клубу про оренду великої кількості футболістів.

"Лучесуку - це людина, яка дійсно хоче мені допомогти. Він був тут і може реально оцінювати ситуацію.

Мірча дав мені список з 12 футболістів "Динамо", яких ми можемо орендувати. Тепер вибір за мною, потрібно вивчити, хто може допомогти нашій команді", - наводить слова екс-футболіста "Шахтаря" Sport.

Читайте такожНе Циганков: вболівальники Динамо обрали найкращого гравця команди у 2021 роціНагадаємо, Мірча Луческу провів у бухарестському "Динамо" більшу частину ігрової кар'єри, а також тренував цю команду в 1985-1990 роках. Луческу неодноразово говорив, що готовий всіма силами допомагати бухарестському "Динамо".

Після 21 зіграного туру, "червоно-білі" розташувалися на передостанньому місці в чемпіонаті Румунії, маючи в своєму активі 12 очок.

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