Сіріл Нгонге (в центрі) - автор голу / фото twitter.com/fcgroningen
Футболіст "Гронінгена" Сіріл Нгонге забив ефектний гол у матчі 10-го туру чемпіонату Нідерландів проти АЗ.
На 20-й хвилині матчу 21-річний нападник відзначився так званим "ударом скорпіона" - він завдав удару п'ятою з-за спини. Голкіпер був безсилий і не зміг врятувати свою команду.
Цей гол ще й допоміг "Гронінгену" перемогти. Підсумковий рахунок матчу - 2:0.
Відео опублікував телеканал "Футбол 3".
Бельгієць Нгонге проводить свій перший сезон у складі "Гронінгена". Він забив за клуб вже п'ять голів у дев'яти матчах.