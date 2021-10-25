Автором ефектного голу став бельгієць Сіріл Нгонге.

Футболіст "Гронінгена" Сіріл Нгонге забив ефектний гол у матчі 10-го туру чемпіонату Нідерландів проти АЗ.

На 20-й хвилині матчу 21-річний нападник відзначився так званим "ударом скорпіона" - він завдав удару п'ятою з-за спини. Голкіпер був безсилий і не зміг врятувати свою команду.

Цей гол ще й допоміг "Гронінгену" перемогти. Підсумковий рахунок матчу - 2:0.

Відео опублікував телеканал "Футбол 3".

Бельгієць Нгонге проводить свій перший сезон у складі "Гронінгена". Він забив за клуб вже п'ять голів у дев'яти матчах.

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Автор: Антон Дудар